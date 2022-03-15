Samsun'da polis, kazada yaralananları montuyla ısıttı
Kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, tırın altına giren otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen polisler, soğukta üşüyen yaralıları montlarını sararak, ısıtmaya çalıştı.
TÜRKİYE 15.03.2022, 19:13
Saat 09.00 sıralarında Samsun'a giden Veli D. (37) yönetimindeki otomobil, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, önünde giden Hayrullah K.'nin kullandığı tırın altına girdi.
Kazada otomobildeki sürücü Veli D. ile Fatma D., Hatice D., Ramazan Ş. ve Münise Ş. yaralandı.
Sağlık ekibinden önce kaza yerine ulaşıp, yaralılara müdahale eden trafik ekipleri, otomobilden çıkardı.
POLİS, YARALILARI MONTUYLA ISITTI
Trafik polisleri, soğuk hava nedeniyle üşüyen yaralılara montlarını sarıp ısıtmaya çalıştı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kavak ve Havza devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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