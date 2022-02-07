Samsun'da yakalanan 12 DEAŞ şüphelisinden 9'u sınır dışı edilecek
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 Irak uyruklu şüpheliden 9'unun sınır dışı edilmesine karar verildi.
TÜRKİYE 07.02.2022, 16:16 07.02.2022, 16:20
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 12 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 9 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1 Şubat'ta gözaltına alınmışlardı
Samsun'da 1 Şubat'ta İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.
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