Samsun'daki damat, kayınvalidesini darbetti

Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi sağlık çalışanı olan Duygu İ., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 13 yıllık eşi C.İ. hakkında boşanma davası açtı.

Samsun Adliyesi'nde boşanma davaları devam eden çiftin oğlu, hafta sonu babasında kaldı.

C.İ. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için babasının yanında bulunan A.İ., annesini arayarak nerede olduklarını sordu. Annesi Faide Mermer ile erkek kardeşinin evine giden Duygu İ., çocuğuna kardeşinin evine gittiklerini söyledi.

Eşiyle kayınvalidesini hastanelik etti

Çocuğunu alıp aracıyla kayınbiraderinin evinin önüne gelen C.İ., burada karşılaştığı kayınvalidesi ile tartıştı. Çıkan tartışmada C.İ., 3 çocuğu ve eşinin gözleri önünde kanser hastası olan kayınvalidesini önce apartmanın içinde yere yatırıp yumruklayıp daha sonra da apartmanın önünde darbetti.

Damadının saldırısı sonucu Faide Mermer yaralanarak hastanelik olurken, eşinin saldırısından annesini kurtarmaya çalışan Duygu İ. ise uzun süre mücadele etti ve kendisi de ayağından yaralanarak hastanelik oldu.

Serbest kaldı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Ailesi İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan C.İ., kayınvalidesinin kendisine saldırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. İfadesi alınan C.İ. serbest bırakıldı.

"Gördün mü sana Anneler Günü hediyesi' diyerek darbetti"

Hastanede tedavisi tamamlanan kayınvalide Faide Mermer ise yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Damadının kendisine öldüresiye yumrukladığını ve çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik olduğunu söyleyen Faide Mermer, "Planlıymış bizi aradığı. Biz oğlumun evinin önüne geldiğimizde aracıyla geldi. Biz de yanından sessizce geçmeye çalışırken aracın kapısını açtı. Bize çok çirkin küfürler ederek gelip beni merdivenden darbetmeye çalıştı. Beni oğlumun apartmanının kapının önünde yere yatırdı. Üzerime çıkıp başıma yumruk ve darbeler vurdu. Beni merdivenlerden aşağı sürükleyerek başıma darbeler vurarak beni darbetti. Kendimden geçtim. Hiç hatırlamıyorum hastaneye gittiğimi. Şuurumu kaybettim. Gece hastanede kaldım. Dün de kendisi itiraf etti. 'Gördün mü sana Anneler Günü hediyesi' diyerek beni darbetti." dedi.

"Kurtarın kadınlarımızı"

Kendisinin hastanede acılar içerisinde kıvranırken damadının karakolda serbest bırakıldığını ve elini kolunu sallayarak çıktığını ifade eden Faide Mermer, "Gereğinin yapılmasını istiyorum. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Biz kadınlar bu kadar mı değersiziz ? Anneler Günü hediyemiz böyle mi olmalı? Biz yardımcı olun. Ben kadınların sese olmak istiyorum. Kızım 13 yıldır bu acıyı yaşadı. Bundan sonra kadınlar ağlamasın lütfen. Sesleniyorum devlet büyüklerimize. Kurtarın kadınlarımızı." diye konuştu.