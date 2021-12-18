Samsun’da, hastane kafeteryasında silahlı kavga
Acil Servis girişindeki kafeteryada çıkan silahlı kavgada vurulan Emrah Kasap, ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.
Samsun Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryada, saat 23.00 sıralarında, kantinde oturan Emrah Kasap (29) ile kimliği belirsiz kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
AĞIR YARALANDI
Kavgada tabanca ile vurulan Kasap, ağır yaralandı.
Hastanenin acil servisine alınan Kasap, ilk müdahalesinin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Emrah Kasap'ın hayati tehlikesi bulunurken, polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Emrah Kasap'ı tabanca ile vurarak ağır yaralayan kişinin İsmail K. (25) olduğu tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan İsmail K., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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