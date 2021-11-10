Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren caninin ilk ifadesi: Birini öldürmem gerekiyordu

Ataşehir'de yaşayan Başak Cengiz, Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü. Tüyler ürperten olay sonrası zanlı ilk ifadesinde "İzlediğim filmlerden etkilendim. Birini öldürmem gerekiyordu, savunmasız olduğu için bu kadını seçtim" dedi.

TÜRKİYE 10.11.2021, 17:51 10.11.2021, 17:55
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren caninin ilk ifadesi: Birini öldürmem gerekiyordu

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokaktaki lüks bir sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.

Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde kılıçları çok sevdiğini anlatan şüphelinin evinde bulunan kılıçların hepsini internet ya da mağazalardan aldığını ve hepsinin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin kılıcı gizleyerek sokakta bir süre kurbanının gelmesini beklediği, ardından genç kızın peşine düşerek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin cinayetten sonra evine çıktığı, olayda kullandığı samuray kılıcını banyoda yıkayarak temizlediği tespit edildi.

Şüphelinin ifadesinin sonunda pişman olduğunu söyleyerek "Pişmanım böyle bir hatayı bir daha hiç yapmayacağım." dediği belirtildi. Şüphelinin geçmişte 17 gün uyuşturucu kullandığı için bir hastanede tedavi gördüğü ayrıca 5 yıl psikolojik destek aldığı tespit edildi. Ancak şüpheli Can Göktuğ Boz'un son üç yılda hiç bir doktora başvurmadığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri katil zanlısının evinde arama yaptı. Evin duvarlarında "Tuzak kur", "2023 savaş", "Spor yap", "Karnına bıçak sapla" gibi yazıların yazılmış olduğu görüldü.

Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, "Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş.Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" diye konuştu.

Göktuğ Boz'un bir başka komşusu "Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı" dedi.

Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat ise "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş." şeklinde konuştu.

#Ataşehir #Samuray kılıcı #AksuTV #AksuTVHaber
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