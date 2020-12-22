Sanal müze 11,5 milyon ziyaretçiye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.