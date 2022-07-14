Sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı
Sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık yüzde 9,1 aylık yüzde 0,5 arttı.
TÜRKİYE 14.07.2022, 10:29
Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.
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