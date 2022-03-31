Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan kadın serbest kaldı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde, önceki gün temizlik işçileri bir bebek cesedi gördü.

Durum hemen polise bildirildi, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna doğum kordonunun dolandığı tespit edildi.

TEKSTİL İŞÇİSİ ÇIKTI

Soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

İzlenen görüntülerde bir kadının, sabah saat 08.00 sıralarında çöp konteynerinin çevresinde gezdiği görüldü, bu kadının da tekstil işçiliği yapan Pervin Y. (36) olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Annenin bebeğini çöp konteynerine atma anı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kadın elinde görülen beyaz örtüye sarılı bebeği çöp konteynerinin içine koyduğu görülüyor.

Bir süre kadın konteynerin başında bekledikten sonra olay yerinden ayrılıyor.

‘DOĞURDUĞUMDA ÖLÜYDÜ’

Gözaltına alındıktan sonra Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y., 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi.

Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti.

EŞİM ÇOCUK İSTEMİYORDU”

Şüpheli Pervin Y.’nin ifadesinde “Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim.” dediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi.

Pervin Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.