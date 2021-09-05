Sancaktepe’de yaya, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

İstanbul Sancaktepe’de, 18 Ağustos günü, seyri halinde olan iki otomobil yol kesişiminde çarpıştı.

Çapmanın etkisi ile iki otomobil de yola savruldu. Araçlardan biri, takla atıp sürüklendi.

KAMERAYA YANSIDI

O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, sürüklenen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Otomobilin kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçtiği anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞOKU ATLATAMADI

Bir süre kazanın şokunu üzerinden atamayan yaya, olduğu yerde kalarak kaza yapan aracı izledi.

Yan yatan aracın sürücüsü, kazayı hafif yaralı atlattı.