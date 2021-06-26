Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere "Aç, aç" tezahüratı yapmasıyla girdi
Konya'da YKS'ye giren bir aday, sınava giriş saatini saniyelerle kaçırdı. Kapı kapanınca fakülte dışında kalan adayın imdadına velilerin görevlilere "Aç, aç" diye tezahürat yapması çare oldu. Aday kapıların açılmasıyla sınava alındı.
TÜRKİYE 26.06.2021, 14:49
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için birçok üniversite adayı, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erkenden geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen adaylar üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı.
TEZAHÜRATLARA KAYITSIZ KALAMADILAR
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde sınava saniyelerle geç kalan aday, içeri alınmadı. Velilerin "Aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla görevliler, kapıyı açıp genci fakülteye aldı.
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