Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere "Aç, aç" tezahüratı yapmasıyla girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için birçok üniversite adayı, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erkenden geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen adaylar üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı.

TEZAHÜRATLARA KAYITSIZ KALAMADILAR

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde sınava saniyelerle geç kalan aday, içeri alınmadı. Velilerin "Aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla görevliler, kapıyı açıp genci fakülteye aldı.