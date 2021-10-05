Şanlıurfa Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’da, geçen yıl meydana gelen bir silahlı kavganın duruşması için Şanlıurfa Adliyesi’ne gelen taraflar arasında tartışma çıktı.

Taraflar, polis tarafından adliye binasından çıkarıldı. Adliye bahçesinde devam eden tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı.

Biri bıçaklı olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kavgada, tarafları yine polis ekipleri ayırdı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.