Şanlıurfa'da 1202 sikke ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 1202 sikke, tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen İbranice kitap ve çeşitli objeler ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 12.02.2022, 19:16
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Haliliye ilçesinde bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaştı.
Ekipler, müşteri kılığında irtibata geçtikleri şüphelilerin Haliliye'deki adresine operasyon düzelendi.
Adreste 1202 sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İbranice kitap, 108 obje, parşömen, hayvan figürlü vazo ve seramik kase ele geçirildi.
Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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