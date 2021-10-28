Şanlıurfa'da 16 gündür kayıp olan kişinin cansız bedeni bulundu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 16 gün önce kaybolan 60 yaşındaki Mahmut Altuntaş'ın Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu.
TÜRKİYE 28.10.2021, 01:25
Öğleden sonra Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geçen Fırat Nehrinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Nehri'nde balıkçılar bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı gördü.
NEHİRDE CESEDİ BULUNAN KİŞİNİN 16 GÜNDÜR ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, 16 gündür kayıp olan Mahmut Altuntaş olduğu belirlendi.
Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Altuntaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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