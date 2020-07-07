Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.
TÜRKİYE 07.07.2020, 09:18
123
Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulaması devam ediyor.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye'de 22, Karaköprü'de 19, Eyyibiye'de 3, Viranşehir'de 16, Ceylanpınar'da 7, Hilvan'da 3, Birecik'te 2, Akçakale, Harran, Bozova ile Suruç ilçelerinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 20 evdeki karantina ise sona erdirildi.
33°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Temmuz 2020
|İmsak
|03:26
|Güneş
|05:11
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Beşiktaş
|30
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24