Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri tartıştı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle mermilerin isabet ettiği Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.