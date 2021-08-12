Şanlıurfa'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde karşılaşan yabancı uyruklu iki grup arasında, çocuklarının kavgası nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yabancı uyruklu 3 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 Türk vatandaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI KİŞİ KURTARILAMADI

Kavgada ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Habet Vali (30), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Y.B., M.U., İ.H., ile A.Ş.’nin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili polis, hastane ve kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.