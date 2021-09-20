Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı

Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TÜRKİYE 20.09.2021, 20:28
Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi kırsalında yaşandı. İnşaat halindeki bir evin duvarı çöktü. Duvarın altında kalan N.A., çevredekilerin yardımıyla moloz yığınlarının arasından çıkarıldı.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#Şanlıurfa #İtfaiye #çöken duvar #AksuTV #AksuTVHaber
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