Şanlıurfa'da devrilen tır alev aldI
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tır, lastiği patlayınca devrilip sürüklenerek alev aldı. Kazada tırda bulunan 3 kişi yaralanırken, yangına müdahale etmek isteyenler yanmaktan son anda kurtuldu.
Viranşehir-Mardin kara yolu eski sanayi kavşağında, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tırın lastiği patladı.
Kontrolden çıkan tır, devrilerek yaklaşık 10 metre sürüklenip, alev aldı.
Alev topuna dönen tırı gören çevredekiler yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada alevlerin sardığı tır’da zaman zaman patlama meydana geldi.
Alevlere müdahale ekmek isteyener yanmaktan son anda kurtuldu.
3 kişi tedavi altına alındı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince tırdan çıkarılan 3 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların vücutlarının bazı yerlerinde yanık ve kırıklar olduğu öğrenildi.
Yol bir süre ulaşıma kapandı
Yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol atına alınırken, yol bir süre ulaşıma kapandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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