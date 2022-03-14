Şanlıurfa'da devrilen tır alev aldI

Viranşehir-Mardin kara yolu eski sanayi kavşağında, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tırın lastiği patladı.

Kontrolden çıkan tır, devrilerek yaklaşık 10 metre sürüklenip, alev aldı.

Alev topuna dönen tırı gören çevredekiler yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada alevlerin sardığı tır’da zaman zaman patlama meydana geldi.

Alevlere müdahale ekmek isteyener yanmaktan son anda kurtuldu.

3 kişi tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince tırdan çıkarılan 3 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların vücutlarının bazı yerlerinde yanık ve kırıklar olduğu öğrenildi.

Yol bir süre ulaşıma kapandı

Yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol atına alınırken, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.