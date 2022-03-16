Şanlıurfa'da feci kaza
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil kazaya neden oldu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 16.03.2022, 20:50
Şanlıurfa'da Tarık Yener idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 32. kilometresinde akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Abas Türkman yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Türkman ve Şahin Yavuz yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abas Türkman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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