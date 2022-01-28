Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Güney mahallesinde bulunan bir işyerinde aralarında husumet bulunan Gülel ve Tüysüz ailesi fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancaların kullanıldığı kavgayı görenler durumu polis bildirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine gelen polisler çevrede önlem alırken, kurşunlarım isabet ettiği Sadık Gülel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri yaralanan Kenan Tüysüz ve Remzi Tüysüz; yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Remzi Tüysüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri olaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.