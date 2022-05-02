Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga
Viranşehir ilçesinde aileler arası çıkan ve nedeni öğrenilemeyen kavgada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 02.05.2022, 15:56
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada İzzet Ç. ve Mehmet C. yaralandı.
1'i ağır 2 kişi yaralandı
Kavga nedeniyle olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İzzet C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan; polis ekiplerinin kavgaya karışanları belirlemek için başlattığı çalışmalın sürdüğü öğrenildi.
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