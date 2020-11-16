Şanlıurfa'da küçük çocuğu öldüresiye döven cani

Mahmut Arıcı, iş yerine gelerek, sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğu tekme tokat dövdükten sonra kaldırıp, yere çarptı. Sokak ortasında uygulanan şiddet kameralara yansıdı.

TÜRKİYE 16.11.2020, 21:50
Şanlıurfa'da küçük çocuğu öldüresiye döven cani

Şanlıurfa’da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı.

Haleplibahçe Mahallesi'nde sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen çocuk, su içmek için sürekli Mahmut Arıcı'nın iş yerine girip, çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Bu duruma sinirlenen Mahmut Arıcı, sokak ortasında çocuğu tekme tokat dövdü.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Mahmut Arıcı, dövdüğü çocuğu daha sonra kaldırıp, yere çarptı.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mahmut Arıcı'yı gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan Mahmut Arıcı, adliyeye sevk edilirken, çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mahmut Arıcı, pişman olduğunu, bir anlık öfkesine yenildiğini belirtti. Arıcı hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

#Şanlıurfa
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