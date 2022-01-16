Şanlıurfa'da taksi takla attı: 1 ölü 6 yaralı

Gece saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde otogardan aldığı Suriye uyruklu 5 kişiyi adreslerine götürmek üzere yola çıkan Mustafa İşcanlı (56) yönetimindeki 63 T 0729 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

2 ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI

Karşı şeride geçen taksi önce Mehmet Emin Y.'nin kullandığı 34 HN 3853 plakalı otomobile, ardından da Erdal K. yönetimindeki 63 PS 511 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan taksi ters dönerek durdu.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada takside bulunan Suriye uyruklu Amira Gileli(57) kaza yerinde hayatını kaybederken, taksi sürücüsü Mustafa İşcanlı ile araçtaki 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ters dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Amira Gileli’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.