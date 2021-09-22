Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 210 gümüş sikke ele geçirildi.
TÜRKİYE 22.09.2021, 10:51
Şanlıurfa'da, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda kırsaldaki bir evde tarihi eser bulunduğu belirlendi.
KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 210 gümüş sikke ele geçirildi.
Ekipler tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı.
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