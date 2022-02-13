Şanlıurfa'da tartışma cinayetle bitti

Şanlıurfa'nın Beykapısı Mahallesi'nde yaya olarak evine giden Mustafa Akçabay, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartışma yaşadı.

Bir süre sonra Akçabay, diğer şahıs tarafından silahla vuruldu.

KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Akçabay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN ARANIYOR

Akçabay’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.