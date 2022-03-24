Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 tutuklu

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK ve şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon yapıldı.

Şehirde ve kırsalda silahlı faaliyet yürüten ve terör örgütleriyle iş birliği yaptığı tespit edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan zanlılardan 6'sı tutuklandı.