Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 03.03.2022, 18:06
Abdullah Yalçınkaya idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 89. kilometresinde, önünde seyreden Azat Hakan yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan İbrahim, İsmail ve İsa Kurt yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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