Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 12.12.2021, 21:11
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Murat Ç'nin kullandığı otomobil, Siverek-Azıklı yolu Beyçeri Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Rahime Ç., Ali Asaf Ç., Yunus Emre Ç., Adalet Ç., İsa Ç. ve Dilek K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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