Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
TÜRKİYE 07.04.2022, 17:57
Ali Şermet'in kullandığı 63 L 3409 plakalı traktör, Bostancılar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada Ali Şermet ile beraberindeki oğlu Kadir Şermet yaralandı.
Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Şermet kurtarılamadı.
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