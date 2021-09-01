Şanlıurfa'da uygulama noktasından kaçan araç şarampole uçtu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde seyir halinde olan 33 NPZ 76 plakalı otomobilde bulunan Abdullah F. ve Nihat A., uygulama noktasını fark etti.

Uygulama noktasına takılmamak için yan yola girmek isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atarak şarampole uçtu.

Kazayı gören polis ekipleri araçtakilere yardım etmek için olay yerine gitti.

YARALI OLMADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Araçta 2 kişinin olduğunu belirleyen polis ekiplerinin, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki iki kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahısların yaralı olmadığını tespit etti.

POLİSE KİMLİĞİNİ GÖSTERMEDİ

Şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler kimliklerini isteyince, arkadaşıyla birlikte kazadan yara almadan kurtulan sürücü, polislere direnerek kimliğini vermedi.

Uzun süre polise direnen sürücü, biber gazı ile müdahale edilince bu defa yalvarmaya başladı.

UYUŞTURUCU KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

Yere yatırılıp etkisiz hale getirilen şahıs ve arkadaşı, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edilerek karakola götürüldü.

Gerekli testleri yapılan her iki şahsın da uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.