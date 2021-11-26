Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
TÜRKİYE 26.11.2021, 22:06
Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir çok adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, 500 gramsentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 hassas terazi, uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 545 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
24 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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