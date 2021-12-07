Şanlıurfa'daki PKK operasyonunda sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun örgütün sözde GAP RIHA Eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi.

Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu:"PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin uzun zaman, çok titiz çalışma sonucunda operasyon ile ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin"