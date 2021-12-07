Şanlıurfa'daki PKK operasyonunda sözde eyalet sorumlusu öldürüldü
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa, Bozova, Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.
TÜRKİYE 07.12.2021, 09:52 07.12.2021, 13:56
Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.
Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun örgütün sözde GAP RIHA Eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi.
Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
Bakan Soylu duyurdu
İçişleri Bakanı Soylu:"PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin uzun zaman, çok titiz çalışma sonucunda operasyon ile ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin"
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