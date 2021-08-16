Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga

Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

TÜRKİYE 16.08.2021, 15:11
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga

Şanlıurfa'nın Muradiye Mahallesi’nde, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOPA VE DÖNER BIÇAKLARI HAVADA UÇUŞTU

Kavgada, taş, sopa ve döner bıçakları kulanıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

#Şanlıurfa #döner #sopa #Muradiye #AksuTV #AksuTVHaber
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