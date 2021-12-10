Şanlıurfa’da okul bahçesinde bıçaklı kavga
Adnan Menderes Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. 1 öğrenci, bıçaklanarak yaralandı.
TÜRKİYE 10.12.2021, 14:39
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yer alan Adnan Menderes Anadolu Lisesi bahçesinde, iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine saldırmaya başlayınca, ortalık bir anda savaş alanına döndü.
ÖĞRETMENLER ARAYA GİRDİ
Yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, bazı öğrencilere yerde birbirlerine vurmaya devam etti. Kavgaya müdahale eden öğretmenler, öğrencileri ayırmakta zorlandı.
POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Öğrencilerden 1’i, bıçaklanarak yaralandı.
Okula polis ekipleri çağrıldı.
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