Şanlıurfa’da toz fırtınası
Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili olan toz fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.
TÜRKİYE 19.04.2022, 15:46
Sabah saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili oldu.
Rüzgarla birlikte etkisini artıran toz bulutu, cadde ve sokaklarda vatandaşları olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesi azaldı
Yer yer 100 metrenin altına inen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.
Temel ihtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar, toz fırtınası nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyledi.
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