Şans öpücüğü verip saat çalmaya gönderdi!

Isparta’da yaşayan 22 yaşındaki A.E.B. ve 21 yaşındaki S.A., 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk’a ait iş yerine girdi.

Sevgili çift, önce birbirlerine şans öpücüğü verdi.

BİRİ OYALADI, BİRİ ÇALDI

Daha sonra biri, iş yeri sahibinin yanına giderek kolundaki saati tamir ettirmek istediğini söyledi ve onu oyalamaya başladı.

Diğeri ise saat bölümüne giderek 4 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu.

5 TL VERİP, ÇIKTILAR

Daha sonra kasaya gelen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki kişiye verdi.

İş yerinde biraz daha oyalanan çiftin hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İş yeri sahibi Selçuk, saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polisi arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.

POLİS, 1920 DAKİKALIK GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için 64 kameradan alınan 1.920 dakikalık görüntüleri inceleyerek saklandıkları eve gece yarısı baskın düzenlendi.

Sevgilileri saklandıkları evde kıskıvrak yakalayan ekipler, emniyete götürdü.

Sevgili çift hakkında adli işlem başlatılırken, çalınan saatler iş yeri sahibine teslim edildi.