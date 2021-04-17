Şantaj yapılan genç kıza 9 kişi tecavüz etti!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2019 yılında yaşanan olayda, iddiaya göre 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle 9 kişi tarafından defalarca tecavüze zorlandığı öne sürülen C.A., başından geçenleri annesine anlattı.

Daha sonra annesi ile Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye giderek şikayette bulunan 17 yaşındaki C.A., O.M. isimli şahıs tarafından ağaçlık bir alanda rızası dışında cinsel ilişki yaşadıklarını ve birliktelik sırasında kendisinin uygunsuz videosunun çekildiğini ifade etti.

ŞANTAJLA BİRLİKTELİĞE ZORLANDI

C.A.'nın uygunsuz görüntülerini çektiği öne sürülen O.M. cep telefonuna kaydettiği görüntüleri diğer şüphelilere de gönderdi. Görüntülere ulaşan diğer şüphelilerin de ellerindeki görüntülerle C.A.'ya şantaj yaparak birliktelik yaşamaya zorladıkları iddia edilirken, şikayet üzerine polis ekipleri kısa sürede olayla ilgili soruşturma başlatarak, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Eş zamanlı operasyon sonrasında yaşları 17 ile 37 arasında değişen 9 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen 9 kişiden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., A.Ö. tutuklanırken R.C.B. yurtdışı yasağı ile serbest kalırken, A.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.