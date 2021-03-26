Sapık öğretmenden öğrenciye cinsel saldırı!
Lisede müdür yardımcılığı yapan sapık öğretmen, kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜRKİYE 26.03.2021, 10:53 26.03.2021, 10:57
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcılığı yapan B.S., iddiaya göre bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulundu. Öğrencinin, olayı rehber öğretmenlerine anlatması üzerine durum polise bildirildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan öğretmen, polis merkezine getirildi. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen okul müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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