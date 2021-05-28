Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı!
Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
Dün sabah 08.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Ümitalan mahallesi mevkiinde, Bursa'dan Ankara'ya seyir halinde olan sürücü Yasin Ünal yönetimindeki otomobil, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu ters dönen araçtaki sürücü ile 4 yolcu yaralandı.
İKİNCİ KAZA ÖNLENDİ
Kazanın ardından yoldan geçen Karayolları bölge Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu araç durdu. Karayolları ekipleri, yolda dubalama yaparak olası ikinci bir kazayı önlediler. Ekipler, yaralıları araçtan çıkardılar. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sürücü ile araçta bulunan yolcular Mustafa Çabuk ve Salih Özkök İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 2 yolcu ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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