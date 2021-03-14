Şarkıcı Seda'yı öldüren katil cezaevinden firar etti!

Adana'da gazino ve barlarda şarkıcılık yapan Seda Özmen, 23 Mayıs 2005'te, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde terk ettiği erkek arkadaşı Habib Bakır tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Habib Bakır ile suç ortağı olduğu öne sürülen Hayrettin Demir tutuklandı. Sanıklar 3 yıl süren davada 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yerel mahkemenin verdiği kararı bir süre sonra Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 'asli failin sanık Habib Bakır olduğu ve eksik ceza verildiği' gerekçesiyle bozdu. Yargıtay, ayrıca Hayrettin Demir'in delil yetersizliğinden tahliyesine karar verdi. Dosyayı yeniden ele alan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama neticesinde sanık Habib Bakır'ı 26 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Hayrettin Demir'in ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

CEZAEVİNDEN KAÇTI, POLİS YAKALADI

Habib Bakır, geçen ay, cezasını çektiği cezaevinden firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezasının bitimine 10 yıl kalan Bakır'ı yakalamak için çalışma başlattı. Bakır'ın izini süren polis, firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Takibe alınan Bakır, polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Habib Bakır, yakalandı. Bakır, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.