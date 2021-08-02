Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı

Bursa'nın Kestel İlçesinde Nizamettin Yalvak Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir şarküteri dükkanında kesilen elektrik sonrası jeneratör devreye girdi.

JENERETÖRDEN SIZAN GAZ 4 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ

Bir süre sonra jeneratörden sızan gaz, işyerindeki 4 kişiyi etkiledi. Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.