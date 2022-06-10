Şaşırtan piknik kavgası
Piknik yapmak için yaşanan yer tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.
TÜRKİYE 10.06.2022, 19:09
Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavga anı görüntülendi.
Haliliye'ye bağlı GAP Vadisi'nde meydana gelen olayda, piknik yapan iki aile arasında yer kapma üzerine tartışma yaşandı.
Taşlı sopalı kavga
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taş, sopa ve kemerlerin de kullanıldığı kavga, trafiğin aktığı yola taştı.
Kavga eden tarafları görenler, koşarak hızla uzaklaşmaya çalıştı.
İki grubun kavga anı
Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavga edenleri gözaltına alarak emniyete götürdü.
Korku dolu anlar, kameraya böyle yansıdı.
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