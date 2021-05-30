Saunada uyuya kalan hamamcı hayatını kaybetti
İşlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuya kalan 37 yaşındaki Ömer Sazak, yaşamını yitirdi. Kız arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı.
Karaman'nın Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti. Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuya kaldı.
KADIN DA FENALAŞTI
Bir süre sonra uyanan Elif T, Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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