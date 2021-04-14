Savcı-Doktor Gerilimi Meclis’e taşındı!



Osmaniye Devlet Hastanesinde Doktorla Cumhuriyet Savcısı Arasında Gerilim Yaşanmıştı iddiaya göre doktor randevusuz muayene olmak isteyen savcıyı uyardı. Sonrasında ise tansiyon yükseldi. Olay karakolda biterken şimdi ise CHP milletvekilleri savcı-doktor gerilimini meclis gündemine taşıdı.



Doktoru Gözaltına Alınan Savcı TBMM Gündeminde!

Osmaniye Devlet Hastanesinde ortopedi uzmanı olan doktoru, kendisini muayene etmediğini gerekçe göstererek gözaltına aldıran savcı TBMM gündemine taşındı.



Milletvekili Çetin Arık Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayı meclise taşıdı. Savcı tarafından Doktor Kemal Günel'e psikolojik şiddet uygulandığını belirtti.