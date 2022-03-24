Seçim kanunu teklifi komisyondan geçti
Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Buna göre, ülke seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilecek.
TÜRKİYE 24.03.2022, 09:41 24.03.2022, 16:48
Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Teklif şimdi Genel Kurul'da görüşülecek.
Teklifin yasalaşması durumunda, milletvekili dağılımında, ittifak içindeki her partinin seçim çevresinde aldığı oy sayısı dikkate alınacak. Ülke seçim barajı dayüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilecek.
TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.
Siyasi partiler, ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek.
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