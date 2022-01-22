Sedef Kabaş tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Üsküdar'da gözaltına alınan Sedef Kabaş, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
TÜRKİYE 22.01.2022, 17:48
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.
Kabaş'ın konuşmayı yaptığı kanal merkezinin Sarıyer'de olduğu belirlendi.
Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı incelemenin ardından Kabaş hakkında gözaltı kararı aldı. Kabaş, Üsküdar'da kaldığı otelde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kabaş, savcılığa sevk edildi. Kabaş daha sonra ise tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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