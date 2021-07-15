Şehit bekçi Gökçen Koşal, son yolculuğuna uğurlandı
Silahlı kavgayı ayırmak isterken kurşunları hedefi olan şehit bekçi Gökçen Koşal, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit bekçi Koşal’ın cenazesinde gözyaşları sel oldu yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.
TÜRKİYE 15.07.2021, 16:51
Gözü yaşlı şehit annesi asker selamı ile uğurladı oğlunu son yolculuğuna.
Acılı şehit babasıysa sarıldı oğlunun tabutuna yürekleri dağlayan şu sözleri söyledi.
Bekçi Gökçen Koşal, Tekirdağ’da silahlı kavgayı ayırmak isterken kurşunların hedefi oldu. Görevi sırasında vurularak şehit düştü.
31 yaşındaki şehit bekçi son yolculuğuna uğurlandı. Ay yıldızlı bayrağımıza sarılı tabutu önce baba ocağına götürüldü.
Buradan helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Bur da düzenlene törende gözyaşları sel oldu.
Şehit bekçi Gökçen Koşal ikindi vakti Rüstem paşa Camisi’nde kılınan namazın ardından Eskişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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