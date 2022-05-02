Şehit düşen asker Kırşehir'de defnedildi
Görev yaptığı İzmir'deki birliğinde şehit olan Mustafa Türkyılmaz, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
TÜRKİYE 02.05.2022, 15:42
Bir ocağa daha şehit ateşi düştü.
İzmir'in Foça ilçesinde deniz muhafız er olarak görev yapan Mustafa Türkyılmaz, birliğinde hayatını kaybetti.
Memleketinde defnedildi
Şehit olan Türkyılmaz'ın naaşı, memleketi olan Kırşehir'e getirildi.
Merhum askerin cenazesi, Ali Çam Cami'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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