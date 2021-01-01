Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı
1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce takipçi paylaşım ve yorumlarda bulundu.
TÜRKİYE 01.01.2021, 17:56
Trabzon'da, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak şehit Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.
1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce takipçi paylaşım ve yorumlarda bulundu.
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