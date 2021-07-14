Şehit Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlandı...
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlandı.
TÜRKİYE 14.07.2021, 14:53 14.07.2021, 17:47
Hakkari'de, bir polis memurunun silahla şehit ettiği Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cevher'in ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cevher'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Fatih Müftüsü Hüseyin Baş'ın kıldırdığı namazın ardından Hasan Cevher'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi
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